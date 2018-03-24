Протесты в Барселоне: 27 пострадавших

Всего на акцию протеста против решений испанского суда об аресте пятерых каталонских политиков вышли 10 тысяч человек. Они бросали бутылки и дымовые шашки, пытаясь прорвать оцепление полиции.

Протесты в Барселоне 23 марта 2018 года

В Барселоне в результате столкновений между митингующими и каталонской полицией у здания представительства правительства Испании пострадали 27 человек. Как сообщает местное издание El Mundo, большинство пострадавших отделались легкими ушибами.

Всего на акцию протеста против решений испанского суда об аресте пятерых каталонских политиков вышли 10 тысяч человек. Митингующие стали бросать бутылки и зажигать дымовые шашки, пытаясь прорвать оцепление полиции, но правоохранители применили резиновые дубинки и сделали несколько выстрелов холостыми патронами в воздух.

Акция протеста у здания представительства испанского правительства в Барселоне продолжается. Также проходят протесты в различных городах автономного сообщества.

В ходе митингов активисты жгут портреты короля и призывают ко всеобщей забастовке. Кроме того, митингующие перекрыли несколько трасс в Каталонии.

Ранее Испания предъявила обвинения 13 каталонским политикам.

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