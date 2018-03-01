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При авиаударах по Восточной Гуте погибли 37 человек

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Воздушная атака прошлой ночью была направлена на один из подвалов в Ирбине, где скрывались от 117 до 125 человек, в основном женщины и дети.
Воздушные атаки по Восточной Гуте, 23 марта 2018 года
Воздушные атаки по Восточной Гуте, 23 марта 2018 года
Getty Images

В результате атаки авиации правительства Башара Асада на город Ирбин в Восточной Гуте погибли по меньшей мере 37 мирных жителей, еще 80 получили ранения. Провластные силы использовали зажигательные бомбы, одна из которых попала в подземное убежище, сообщает Al Jazeera со ссылкой на добровольческую организацию "Белые шлемы".

"Воздушная атака прошлой ночью была направлена на один из подвалов в Ирбине, где скрывались от 117 до 125 человек, в основном женщины и дети", - заявил один из активистов.

Из-за отсутствия экстренных служб, число жертв может возрасти.

Отмечается, что использовалась легковоспламеняющаяся жидкость напалм, которая широко используется в боевых действиях, поскольку прилипает к коже и вызывает сильные ожоги.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара по сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 20 человек, среди которых 16 - дети. 

 

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Теги: Сирия, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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