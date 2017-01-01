Задержана сожительница застреленного террориста из Треба

После захвата заложников во французском Требе и убийства террориста 18-летняя девушка была задержана по подозрению в причастности к террористической группировке.

В ходе расследования террористической атаки во французском Требе правоохранители задержали одного человека из окружения застреленного полицией нападающего Редуана Лакдима. Об этом рассказал прокурор Парижа Франсуа Молен, сообщает телеканал BFM TV.

По его словам, задержанного проверяют на возможные связи с террористической группировкой.

Источники телеканала сообщили, что задержанной является 18-летняя девушка, которая была сожительницей Лакдима.

Молен также рассказал, что в ходе спецоперации были ранены двое полицейских.

Ранее стало известно о смерти офицера полиции, обменявшего себя на заложника во время захвата. Таким образом число жертв захвата заложников в супермаркете составило четыре человека.

Напомним, неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника полиции из автомобиля, после этого он зашел в супермаркет и открыл стрельбу по посетителям.

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