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Финляндия получила запрос на выдачу Пучдемона

Комментариев: 1
Испания потребовала экстрадиции своего гражданина, который в данный момент находится в Финляндии. Полиция уведомила об этом прокуратуру и приступила к обмену информацией с испанскими властями.
Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон
Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон

Полиция Финляндии получила запрос Испании на выдачу бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, ведет обмен дополнительной информацией с Мадридом. Об этом сообщает ведомство в субботу, 24 марта.

"Национальное бюро расследований сообщает: Испания добивается экстрадиции своего гражданина, который в настоящее время посещает Финляндию. Полиция предоставила информацию об этом прокурору и начала обмен дополнительной информацией с испанскими властями", - говорится в сообщении.

Как рассказала агентству STT инспектор полиции Ханну Каутто, "запрос на экстрадицию прибыл в Финляндию ночью". "После возможного задержания Пучдемона последует рассмотрение в прокуратуре", - добавила она.

Накануне Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест пятерых бежавших за пределы страны каталонских политиков, в том числе и Пучдемона.

 

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Теги: Испания, Финляндия, экстрадиция, Каталония, референдум о независимости Каталонии, референдум в Каталонии, Карлес Пучдемон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
НочьБобра    24.03.2018, 11:23
Оценка:  0
НочьБобра
Еще один российский проект прогорел в ЕС . Миллаирды нефтегазодолларов на ветер .
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