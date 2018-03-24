Финляндия получила запрос на выдачу Пучдемона

Испания потребовала экстрадиции своего гражданина, который в данный момент находится в Финляндии. Полиция уведомила об этом прокуратуру и приступила к обмену информацией с испанскими властями.

Полиция Финляндии получила запрос Испании на выдачу бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, ведет обмен дополнительной информацией с Мадридом. Об этом сообщает ведомство в субботу, 24 марта.

"Национальное бюро расследований сообщает: Испания добивается экстрадиции своего гражданина, который в настоящее время посещает Финляндию. Полиция предоставила информацию об этом прокурору и начала обмен дополнительной информацией с испанскими властями", - говорится в сообщении.

Как рассказала агентству STT инспектор полиции Ханну Каутто, "запрос на экстрадицию прибыл в Финляндию ночью". "После возможного задержания Пучдемона последует рассмотрение в прокуратуре", - добавила она.

Накануне Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест пятерых бежавших за пределы страны каталонских политиков, в том числе и Пучдемона.

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