Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Мексике в авто нашли тела восьми человек со следами пыток

Комментариев: 0
Человеческие останки были сложены в ящик и помещены в белый фургон в поселке Эль-Мансанильяль. На них видны следы от пуль и пыток.
Бока машины были расписаны так называемыми наркопосланиями
Бока машины были расписаны так называемыми наркопосланиями
excelsior.com.mx

В мексиканском штате Мичоакан полицейские обнаружили в кузове автомобиля расчлененные тела восьми человек. Об этом сообщает издание Jornada со ссылкой на местных властей. 

Человеческие останки были сложены в ящик и помещены в белый фургон в поселке Эль-Мансанильяль. На них видны следы от пуль и пыток.

Предполагается, что все жертвы - мужчины. Их смерть связывают с разборками наркоторговцев, которые промышляют в регионе, поскольку бока машины были расписаны так называемыми наркопосланиями, обычно содержащими угрозы в адрес конкурирующих банд наркоторговцев.

Мичоакан, считающийся одним из ключевых штатов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, контролируют две преступные группировки - Семья из Мичоакана и картель Рыцари ордена тамплиеров, которые в начале 2011 года отделились от Семьи. Между ними развернулась ожесточенная борьба за сферы влияния, к которой позднее подключились картели Лос-Сетас и Халиско-Новое поколение.

Ранее в мексиканском штате Веракрус нашли брошенным на обочине автомобиль такси, в багажнике которого лежали пять отрубленных человеческих голов. 

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: автомобили, останки, Мексика, пытки, труп, трупы, наркокартель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: 112.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь