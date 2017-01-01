СМИ: Тиллерсон может стать ректором Техасского университета

Члены отборочной комиссии Техасского университета активно продвигают кандидатуру бывшего государственного секретаря Рекса Тиллерсона на пост ректора вуза, сообщает The Wall Street Journal.

Бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон может стать ректором университета штата Техас. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Некоторые члены отборочной комиссии вуза активно продвигают кандидатуру Тиллерсона на пост ректора, который, к тому же, закончил этот университет, однако сам он еще не определился, чем намерен заняться после отставки.

По данным издания, экс-госсекретарю уже поступило достаточно предложений по работе.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с должности главы Госдепартамента США. Его сменит директор ЦРУ Майк Помпео, а главой спецслужбы впервые станет женщина – Джина Хаспел.

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