Сегодня пройдет Час Земли

В Украине 33 города присоединились к Часу Земли - в 20.30 надо на час выключить свет и электроприборы. Это нужно, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам планеты.

Сегодня, 24 марта, в 20.30 по местному времени по всему миру пройдет международная экологическая акция Час Земли. Акцию инициирует Всемирный фонд природы, который призывает людей по всей планете на час выключить свет и все электроприборы.

В Украине 33 города присоединились к Часу Земли – в 20.30 надо на час выключить свет и электроприборы. Это нужно, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам планеты.

Украина участвует в акции на протяжении десяти лет. Тема кампании этого года - Connect2Earth (Установи контакт с Землей)

В Киеве на час выключат подсветку Золотых ворот и монумента Родина-Мать. В акции участвуют также больше 30 городов Украины.

В прошлом году Украина также присоединилась в Часу Земли.

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