Африн полностью освобожден от террористов, - генштаб Турции

Турецкая операция Оливковая ветвь по очистке сирийского района Африн от террористов началась 20 января 2018 года. Режим Башара Асада в июле 2012 года сдал без боя Африн террористам.

Сирийский район Африн полностью освобожден от террористов, ведутся работы по разминированию территорий с целью обеспечения безопасного возвращения мирного населения в свои дома. Об этом говорится в заявлении генштаба Вооруженных сил Турции, сообщает агентство Anadolu в субботу, 24 марта.

Согласно сообщению, саперы проводят работу по выявлению и уничтожению взрывных устройств и мин, заложенных террористами.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала действия России и Турции на территории Сирии.

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