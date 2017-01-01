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В России подорвали 230-метровую телебашню

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Жители города проводили митинги с требованием референдума для выяснения позиции горожан, а также обращались к президенту и правительству. Это не повлияло на решение местных властей.

В центре российского Екатеринбурга снесли самое высокое здание в городе - недостроенную 230-метровую телебашню, строительство которой остановили в начале 1990-х.

Жители города проводили митинги с требованием референдума для выяснения позиции горожан, а также обращались к президенту и правительству. Это не повлияло на решение местных властей - башню снесли и на ее месте построят ледовую арену.

Произошло два взрыва - второй был сразу же после первого. Упала верхняя часть башни, оставшийся кусок высотой около 30 метров будут разбирать вручную.

За два часа до запланированного сноса территорию окружили, а жителей близлежащих домов попросили покинуть здания. По информации властей, никто не пострадал.

Ранее в Москве тысячи протестовали против сноса домов.

 

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Теги: Россия, видео, снос, телебашня, Екатеринбург
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Источник: korrespondent.net

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