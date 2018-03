При взрыве в Александрии погибли два человека

В египетской Александрии взорвалась бомба, заложенная под автомобиль. Погибли два человека, один из которых - полицейский, а второй - водитель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информагентство.

Также в результате взрыва пострадали четыре полицейских. По информации МВД Египта, целью нападения был глава службы безопасности, генерал Мустафа аль-Немр.

Car bomb targets motorcade transporting local security chief in Alexandria. Two casualties reported thus far (initial)pic.twitter.com/mVICUUYpt4