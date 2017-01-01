При взрыве в Александрии погибли два человека

Ранения получили четыре полицейских. Взрыв, в результате которого были ранены четверо полицейских, был направлен против руководителя службы безопасности Александрии.

В египетской Александрии взорвалась бомба, заложенная под автомобиль. Погибли два человека, один из которых - полицейский, а второй - водитель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информагентство.

Также в результате взрыва пострадали четыре полицейских. По информации МВД Египта, целью нападения был глава службы безопасности, генерал Мустафа аль-Немр.

Car bomb targets motorcade transporting local security chief in Alexandria. Two casualties reported thus far (initial)pic.twitter.com/mVICUUYpt4 — Michael A. Horowitz (@michaelh992) 24 марта2018 г.

Напомним, в Египте до апреля действует режим чрезвычайного положения.

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