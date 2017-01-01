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При взрыве в Александрии погибли два человека

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Ранения получили четыре полицейских. Взрыв, в результате которого были ранены четверо полицейских, был направлен против руководителя службы безопасности Александрии.

В египетской Александрии взорвалась бомба, заложенная под автомобиль. Погибли два человека, один из которых - полицейский, а второй - водитель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информагентство. 

Также в результате взрыва пострадали четыре полицейских. По информации МВД Египта, целью нападения был глава службы безопасности, генерал Мустафа аль-Немр.

Напомним, в Египте до апреля действует режим чрезвычайного положения.

 

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Теги: теракт, смерть, Египет, взрыв, жертвы, Александрия
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Источник: korrespondent.net

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