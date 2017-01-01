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Из-за пьяного пилота в Германии застряли более сотни пассажиров

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Провинившийся летчик сложил лицензию и был арестован, а 106 пассажиров будут несколько дней дожидаться следующего рейса в гостинице.
106 пассажиров рейса Штутгарт – Лиссабон вынуждены три дня ждать следующий рейс
106 пассажиров рейса Штутгарт – Лиссабон вынуждены три дня ждать следующий рейс

Более сотни пассажиров в пятницу, 23 марта, застряли в аэропорту немецкого Штутгарта из-за пьяного пилота. Рейс, которым должны были лететь пассажиры, отменили, а следующий самолет ожидается не раньше понедельника, сообщает dpa.

В гостинице пришлось разместить 106 пассажиров рейса Штутгарт – Лиссабон. Ответ компании Air Portugal на твит одного из пассажиров свидетельствует, что клиентам придется ждать вылета до понедельника.

"На данный момент рейс со свободными местами доступен самое быстрое - в понедельник", - ответили в авиакомпании клиенту, который жаловался на долгое ожидание рейса.

Сообщается, что алкогольное опьянение второго пилота обнаружил работник аэропорта, который сообщил об этом в полицию аэропорта и органы власти.

После этого вылет самолета из Штутгарта в Лиссабон остановили. 40-летнего пилота арестовали и установили залог в размере 10 тысяч евро. Его также попросили сдать летную лицензию.

Как сообщалось, в аэропорту Одессы пассажиров более десяти часов не выпускали из самолета.

Напомним, ранее в Киевском аэропорту пассажиры двух рейсов не поделили самолет.

 

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Теги: алкоголь, авиация, самолет, Германия, Португалия, пилот, Штутгарт
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Источник: korrespondent.net

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