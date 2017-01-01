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В Италии женщина впервые возглавила Сенат

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Представительница правой партии Вперед, Италия Марии Элизабетты Казеллати набрала большинство голосов и стала главой итальянского Сената.
Мария Элизабетта Казеллати стала главой итальянского Сената
Мария Элизабетта Казеллати стала главой итальянского Сената

В субботу, 24 марта, Сенат Италии проголосовал за избрание представительницы правой партии Вперед, Италия Марии Элизабетты Казеллати на должность главы Сената, сообщает Reuters.

Таким образом Казеллати стала первой в истории женщиной во главе итальянского Сената.

За нее голосовали как представители правоцентристской коалиции, так и представители Движения пяти звезд.

Напомним, три политические силы, исповедующие идеологию евроскептицизма, получили убедительное большинство мандатов в обеих палатах нового итальянского парламента. Лидером выборов стало популистское Движение пяти звезд.

Напомним, впервые в истории румынское правительство возглавила женщина.

Ранее сообщалось, что Набсовет Нафтогаза возглавила англичанка.

 

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Теги: Италия, женщина, голосование, парламент, сенат
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Источник: korrespondent.net

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