В Италии женщина впервые возглавила Сенат
В субботу, 24 марта, Сенат Италии проголосовал за избрание представительницы правой партии Вперед, Италия Марии Элизабетты Казеллати на должность главы Сената, сообщает Reuters.
Таким образом Казеллати стала первой в истории женщиной во главе итальянского Сената.
За нее голосовали как представители правоцентристской коалиции, так и представители Движения пяти звезд.
Напомним, три политические силы, исповедующие идеологию евроскептицизма, получили убедительное большинство мандатов в обеих палатах нового итальянского парламента. Лидером выборов стало популистское Движение пяти звезд.
Напомним, впервые в истории румынское правительство возглавила женщина.
Ранее сообщалось, что Набсовет Нафтогаза возглавила англичанка.
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