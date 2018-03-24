Россия обвинила Британию в разработке химоружия

Особая секретность лаборатории Минобороны Великобритании в Портон-Дауне, по мнению российских дипломатов, свидетельствует о том, что там разрабатывают боевые отравляющие вещества.

В российском посольства в Лондоне заявили, что заявление главы секретной лаборатории министерства обороны Великобритании в Портон-Дауне подтверждает разработку на этом объекте ядовитых веществ, в том числе того, которым был отравлен Сергей Скрипаль. Об этом в субботу, 24 марта, сообщает Интерфакс.

По словам пресс-секретаря посольства РФ, заявления главы секретной лаборатории Минобороны Великобритании в Портон-Дауне Гэри Эйткенхеда, который рассказал о строжайших мерах контроля, не позволяющих чему-либо просочиться за ее пределы, фактически подтвердили, что там разрабатывают и изучают новые компоненты боевых отравляющих веществ.

"Мы также обратили внимание на эти слова главы лаборатории. Таким образом, британская сторона фактически подтвердила, что на этом секретном объекте ведётся разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ. Примечательно, что Эйткенхед не стал отрицать и наличие запасов химического оружия, включая, по-видимому, и вещество А-234, которое, по официальным заявлениям британской стороны, было использовано при отравлении семьи Скрипалей и сержанта Бейли", - заявляют в посольстве.

Кроме того, о том, что такие образцы имеются в наличии, намекнул 19 марта в интервью и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, заявляют в посольстве.

"Эти заявления не оставляют нам выбора, кроме как с новой силой требовать предоставления полной информации о ходе расследования, а также раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в Портон-Дауне", - заявляют в посольстве РФ.

Как сообщалось, Британия обвинила Россию в тайной разработке газа Новичок.

Ранее в МИД Британии заявляли, что приказ на применение химического оружия в Солсбери против бывшего разведчика Сергея Скрипаля мог отдать российский президент Владимир Путин.

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