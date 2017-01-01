Журнал Time поместил на обложку Путина в короне
Российский лидер изображен в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь". Номер появится в продаже 2 апреля 2018 года.
Американский журнал Time поместил на обложку апрельского выпуска президента России Владимира Путина с короной на голове.
По данным СМИ, судя по главному фото одной из основных тем номера станет материал журналиста Михаила Зыгаря Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте.
У Time есть четыре версии: американская, версии для Европы, для Ближнего Востока и Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Российский президент появится на обложке всех изданий, кроме американского.
Фото: time.com
Обложка апрельского номера журнала
Напомним, Путин появлялся на обложке Time в июле 2017 года.
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