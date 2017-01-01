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Журнал Time поместил на обложку Путина в короне

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Российский лидер изображен в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь". Номер появится в продаже 2 апреля 2018 года.
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
 
Американский журнал Time поместил на обложку апрельского выпуска президента России Владимира Путина с короной на голове. 

По данным СМИ, судя по главному фото одной из основных тем номера станет материал  журналиста Михаила Зыгаря Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте.

У Time есть четыре версии: американская, версии для Европы, для Ближнего Востока и Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Российский президент появится на обложке всех изданий, кроме американского.

Фото: time.com
Обложка апрельского номера журнала

Напомним, Путин появлялся на обложке Time в июле 2017 года.

Журнал The Economist поместит на обложку Путина в образе царя

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Теги: Путин, фото, Владимир Путин, Time, обложка журнала
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Источник: korrespondent.net

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