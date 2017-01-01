США нанесли авиаудар по ливийскому оазису Убари

Операция, во время которой обезвредили двух боевиков, была проведена в координации с ливийским правительством национального согласия.

США нанесли авиаудар по городу Убари в Сахаре на юго-западе Ливии в субботу 24 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM).

Отмечается, что во время операции обезвредили двух террористов.

"В координации с ливийским правительством национального согласия, силы США провели точный авиаудар вблизи Убари 24 марта, убив двух террористов", - сообщили в командовании.

В AFRICOM подчекрнули, что в настоящее время у них нет данных о гибели мирных жителей в результате этого удара.