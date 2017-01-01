США нанесли авиаудар по ливийскому оазису Убари
США нанесли авиаудар по городу Убари в Сахаре на юго-западе Ливии в субботу 24 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM).
"В координации с ливийским правительством национального согласия, силы США провели точный авиаудар вблизи Убари 24 марта, убив двух террористов", - сообщили в командовании.
В AFRICOM подчекрнули, что в настоящее время у них нет данных о гибели мирных жителей в результате этого удара.
После свержения и убийства во время вооруженного конфликта в 2011 году лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса.
В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.
Напомним, в сентябре прошлого года американская авиация нанесла шесть ударов по лагерю ИГ в Ливии в результате которых погибли 17 боевиков.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet