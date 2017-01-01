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США нанесли авиаудар по ливийскому оазису Убари

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Операция, во время которой обезвредили двух боевиков, была проведена в координации с ливийским правительством национального согласия.
Авиаудары по Триполи (архивное фото)
Авиаудары по Триполи (архивное фото)

США нанесли авиаудар по городу Убари в Сахаре на юго-западе Ливии в субботу 24 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM).

Отмечается, что во время операции обезвредили двух террористов. 

"В координации с ливийским правительством национального согласия, силы США провели точный авиаудар вблизи Убари 24 марта, убив двух террористов", - сообщили в командовании.

В AFRICOM подчекрнули, что в настоящее время у них нет данных о гибели мирных жителей в результате этого удара.

Собеседник агентства такде указал, что США не намерены отказываться "от своей миссии по разрушению и уничтожению террористических организаций и обеспечению стабильности в регионе"
 
"Мы полны решимости поддерживать давление на террористическую сеть и предотвращать создание террористами убежища", -заявил он.

После свержения и убийства во время вооруженного конфликта в 2011 году лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. 

В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Напомним, в сентябре прошлого года американская авиация нанесла шесть ударов по лагерю ИГ в Ливии в результате которых погибли 17 боевиков.

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Теги: США, террористы, Ливия, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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