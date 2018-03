Трамп осудил серию нападений во Франции

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку французскому президенту Эммануэлю Макрону в связи с терактами на юге Франции.

"Наши мысли и молитвы с жертвами ужасного вчерашнего нападения во Франции, и мы оплакиваем потерю страны. Мы также осуждаем насильственные действия нападавшего и всех, кто мог оказать ему поддержку. Мы с тобой Эммануэль Макрон!", - написал Трамп в Twitter.

Our thoughts and prayers are with the victims of the horrible attack in France yesterday, and we grieve the nation’s loss. We also condemn the violent actions of the attacker and anyone who would provide him support. We are with you @EmmanuelMacron!