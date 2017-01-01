Турция готова к новым военным операциям в Сирии

Анкара готова к проведению новых операций в приграничных с Сирией районах. При этом турецкий лидер отверг обвинения в попытке захвата сирийской территории, назвав агрессором Запад.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова продолжить военную опрецию в Сирии, как ответ на призывы ее жителей. Об этом в субботу, 24 марта сообщило турецкое агентство Anadolu.

По версии главы турецкого государства, население в целом ряде регионов Сирии "выступает за приход Турции, чья политика ассоциируется в сознании людей с понятиями безопасность, спокойствие и порядок".

При этом политик добавил, что намерения Анкары продолжить операцию в Сирии нельзя считать "захватническими".

"Именно Запад в течение всей истории неоднократно проявлял себя в качестве захватчика и агрессора", - подчеркнул Эрдоган.

Ранее в Вооруженных силах Турции заявили, что сирийский район Африн полностью освобожден от террористов и ведутся работы по разминированию территорий.

Напомним, 20 января Анкара объявила о начале военной операции Оливковая ветвь против формирований курдов в сирийском Африне. Власти страны подчеркнули, что она направлена исключительно против террористов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet