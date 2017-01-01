Турция готова к новым военным операциям в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова продолжить военную опрецию в Сирии, как ответ на призывы ее жителей. Об этом в субботу, 24 марта сообщило турецкое агентство Anadolu.
При этом политик добавил, что намерения Анкары продолжить операцию в Сирии нельзя считать "захватническими".
"Именно Запад в течение всей истории неоднократно проявлял себя в качестве захватчика и агрессора", - подчеркнул Эрдоган.
Ранее в Вооруженных силах Турции заявили, что сирийский район Африн полностью освобожден от террористов и ведутся работы по разминированию территорий.
Напомним, 20 января Анкара объявила о начале военной операции Оливковая ветвь против формирований курдов в сирийском Африне. Власти страны подчеркнули, что она направлена исключительно против террористов.
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