Жители Сербии против вступления в НАТО - опрос

Лишь 10% опрошенных сербов видят свою страну участницей Североатлантического альянса, а 84% респондентов не поддерживают эту идею.

Большинство сербов высказались против вступления страны в НАТО, говорится в докладе Института по делам Европы. Согласно результатам опроса, 84% жителей Сербии не хотят видеть свою страну членом Североатлантического альянса.

Идею о членстве в НАТО поддерживают 10% опрошенных.

Респонденты также прокомментировали бомбардировки бывшей Югославии весной 1999 года. Их можно было избежать, полагают 66% опрошенных. Ответственность за бомбардировки 17% участников опроса возлагают на политику бывшего президента Югославии Слободана Милошевича.

В 1999 году Международный трибунал ООН по бывшей Югославии обвинил Милошевича в военных преступлениях в Хорватии, Косово, а также Боснии и Герцеговине. Процесс по делу бывшего президента Югославии был закрыт после смерти обвиняемого от инфаркта в марте 2006 года.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что поставки российского оружия необходимы для защиты от НАТО.

Источник: Русская служба DW

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