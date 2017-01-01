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Польша и Венгрия создадут институт дружбы

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Институт польско-венгерской дружбы будет расположен в Варшаве, но также будут функционировать местные отделения. Институт будет служить укреплению польско-венгерского сотрудничества.
Соседи Украины укрепят свои отношения институтом
Соседи Украины укрепят свои отношения институтом

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании Института польско-венгерской дружбы имени Вацлава Фельчака, сообщает "Польское радио".

"Учреждение будет служить укреплению польско-венгерского сотрудничества", - подчеркнул польский лидер.

"Я глубоко верю, что это учреждение будет способствовать углублению сотрудничества между нашими странами, между нашими народами. Речь идет о научном, общественном и культурном сотрудничестве", - добавил президент Польши.

Институт польско-венгерской дружбы будет расположен в Варшаве, но также будут функционировать местные отделения.

Вацлав Фельчак, именем которого назовут институт, во время Второй мировой войны был представителем польского правительства в изгнании. В 80-х годах он участвовал в создании венгерской демократической оппозиции, в том числе и правящей ныне в Венгрии партии Фидес в 1988 году.

Напомним, что в столице Польши Варшаве в понедельник, 26 марта, состоится торжественное подписание договоров о сотрудничестве между Институтом национальной памяти (ИНП) Польши и тремя украинскими Государственными архивами Одесской, Винницкой и Хмельницкой областей.

 
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Теги: Польша, Венгрия, институт, Анджей Дуда
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Источник: korrespondent.net

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