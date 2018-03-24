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Россия планирует строить мост в Северную Корею - СМИ

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Первые переговоры о строительстве уже прошли, однако планируемый мост выходит за рамки режима санкций ООН против КНДР.
Моста позволит сократить и удешевить экспорт товаров
Моста позволит сократить и удешевить экспорт товаров
скриншот из видео

Россия на Дальнем Востоке планирует построить мост с Северной Кореей. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

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Согласно плану, новый мост позволит перевозить грузы напрямую, без необходимости въезда на территорию Китая.

Уточняется, что на данный момент между РФ и КНДР осуществляется железнодорожное сообщение по Мосту дружбы через реку Туманная на границе государств. 

Властей КНДР уточняют, что на границе с Китаем действует более двух десятков пунктов пропуска, а с Россией ни одного. 

Между КНДР и Россией пока нет пунктов пропуска
Между КНДР и Россией пока нет пунктов пропуска
скриншот из видео

Сообщается, что первые переговоры о строительстве прошли на этой неделе, однако планируемый мост выходит за рамки режима санкций ООН против КНДР. 

Напомним, 20 марта власти страны-агрессора РФ заявили о планах с начала мая открыть Крымский мост через Керченский пролив. Позднее, 24 марта, в Меджлисе пообещали мешать работе Керченского моста.

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Теги: Россия, КНДР, Северная Корея, мост
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