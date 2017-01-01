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В Хорватии протестовали против "третьего пола"

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Демонстранты выступают за "традиционные семейные ценности" и против введения "третьего пола", признания однополых браков и прав трансгендеров.
Протесты в Хорватии
Протесты в Хорватии
 
В субботу, 24 марта, тысячи человек протестовали в Загребе против ратификации Хорватией Стамбульской конвенции, направленной против насилия над женщинами, сообщает DW.
 
Участники демонстрации выступают за "традиционные семейные ценности" и считают, что Стамбульская конвенция приведет к введению "третьего пола", признанию однополых браков и прав трансгендеров.
 
Организация Хорватия против Стамбульской конвенции, которая состоит в основном из правых и католиков, заявила, что в акции приняли участие 70 тысяч человек. Полиция насчитала семь тысяч.
 
Правительство Хорватии 22 марта передало Стамбульскую конвенцию на ратификацию в парламент.
 
Стамбульскую конвенцию о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием ратифицировали уже 27 стран. Украины среди них нет.
 
Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который запрещает трансгендерам служить в американской армии.
 
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Теги: протесты, Хорватия, протест, сексуальные меньшинства, трансгендер, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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