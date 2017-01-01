В Хорватии протестовали против "третьего пола"

Демонстранты выступают за "традиционные семейные ценности" и против введения "третьего пола", признания однополых браков и прав трансгендеров.

В субботу, 24 марта, тысячи человек протестовали в Загребе против ратификации Хорватией Стамбульской конвенции, направленной против насилия над женщинами, сообщает DW.

Участники демонстрации выступают за "традиционные семейные ценности" и считают, что Стамбульская конвенция приведет к введению "третьего пола", признанию однополых браков и прав трансгендеров.

Организация Хорватия против Стамбульской конвенции, которая состоит в основном из правых и католиков, заявила, что в акции приняли участие 70 тысяч человек. Полиция насчитала семь тысяч.

Правительство Хорватии 22 марта передало Стамбульскую конвенцию на ратификацию в парламент.

Стамбульскую конвенцию о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием ратифицировали уже 27 стран. Украины среди них нет.