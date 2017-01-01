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Дело Скрипаля: в расследовании появилась "близкая подруга"

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Женщина не выходит на контакт с полицией, опасаясь за жизнь.
Информацию подтвердили знакомы Скрипаля
Информацию подтвердили знакомы Скрипаля
zizzi.co.uk

В Великобритании в расследовании отравления бывшего агента Сергея Скрипаля появилась “бывшая подруга“.

Об этом сообщает​ The Telegraph со ссылкой на знакомого Скрипаля, передает ТСН.

По информации, женщина не выходит на контакт с полицией, поскольку опасается за свою жизнь. 

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“Она ужасно напугана. Когда она увидела в новостях, что случилось, она сказала мне: Это мой бывший“, - рассказал собеседник изданию.

Данную информацию также подтвердил другой знакомый, 52-летний девелопер. “Скрипаль представился женщине как мультимиллионер из России. Полиция даже не знает, что она существует. Очень небольшое количество людей знают, что между ними было“, - сказал он.

Стоит отметить, что неизвестно имеет ли женщина какую либо информацию полезную следствию.

Напомним, 22 марта Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что установлено вещество, которым был отравлен Скрипаль. Ранее, 22 марта, сообщалось, что состояние здоровья экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии находятся в критическом состоянии

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Теги: Великобритания, Скрипаль, следствие, женщина
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