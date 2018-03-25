В российском Кемерово горит крупный торговый центр, много погибших

На месте работают все городские службы. Идет массовая эвакуация.

В России в центре города Кемерово горит крупный торгово-развлекательный комплекс Зимняя вишня.

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Об этом сообщает Интерфакс.

Предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов. На ликвидации пожара в торгово-развлекательном центре работают более десяти единиц техники, горят три этажа четырехэтажного здания.

Горит три этажа из четырех twitter.com/5tv

Проводится эвакуация, на месте также работают все службы города.

Сообщается, что в одном из залов кинотеатра обнаружены тела четверых детей.

🔥 Очевидцы пытались спасти подростка, прыгнувшего из окна при пожаре в Кемерово:https://t.co/0jRWZXPZO3



🔥 «Пожарной тревоги не было» — очевидцы рассказали страшные подробности трагедии в кемеровском ТЦ:https://t.co/SeEuESgJxy#Пожар #Кемерово pic.twitter.com/wmVmBGwyWR — Пятый канал Новости (@5tv) March 25, 2018

— Пятый канал Новости (@5tv) March 25, 2018

Как передает Пятый канал, из горящего ТЦ спасли 10 человек, еще 100 человек удалось оперативно эвакуировать.

Пожар в ТЦ в Кемерове 1 0:00 / 00:24

Пожар в ТЦ в Кемерове 2 0:00 / 01:47

На данный момент погибли восемь детей и трое взрослых. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров, его не удается погасить.

Обновление

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели четырех детей. Сообщалось, что тела детей были обнаружены при проведении спасательных в детском зале кинотеатра.

“Кроме того, имеются пострадавшие, их точное число устанавливается. В настоящее время работа по ликвидации огня продолжается“, - уточнили в ведомстве.

Как передает Telegram-канал Mash со ссылкой на Центр медицины катастроф, погибших при пожаре в кинотеатре в Кемерове нет и известно только о 12 пострадавших, у которых ожоги дыхательных путей и отравление угарным газом.

Также утверждается, что выжил даже парень, который выбросился из окна. В МЧС якобы признали, что могли поторопиться и принять детей, потерявших сознание, за погибших.

Напомним, 18 марта в отчете Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщалось, что с начала 2018 года в результате пожаров в Украине погибли более 600 человек и почти 350 пострадали.