В Германии за отмену принципа единогласия в ЕС

Еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Иоханнес Хан заявил, что, возможно, в будущем не все решения относительно вступления в Евросоюз новых стран будут приниматься на основе принципа единогласия.

В министерстве иностранных дел Германии поддержали предложение председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера об отмене принципа единогласия при голосовании Евросоюза по внешнеполитическим вопросам.

"Принцип единогласия позволяет легко добиться своих целей тем, кто хочет извне внести раскол в ЕС", - заявил госминистр в МИД Германии Михаэль Рот, передает Deutsche Welle.

За такое решение высказался и эксперт по внешнеполитическим вопросам консервативной фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт. "Возможность принятия решений большинством была бы целесообразным дополнением арсенала европейской внешней политики, она повысила бы способность Евросоюза действовать", - отметил он.

Между тем еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Иоханнес Хан заявил, что, возможно, в будущем не все решения относительно вступления в Евросоюз новых стран будут приниматься на основе принципа единогласия. При этом речь идет о технических решениях в процессе переговоров ЕС и стран-кандидатов, а непосредственные решения о принятии новых членов "настолько фундаментальны, что должны приниматься как и раньше единогласно", - пояснил он.

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Юнкер призвал отменить принцип единогласия при принятии внешнеполитических решений. По его словам, этот принцип препятствует возможностям Евросоюза участвовать в решении важных проблем международной политики.