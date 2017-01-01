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ООН: к 2100 году в Африке вымрет половина видов животных

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В Юго-Восточной Азии к 2050 году исчезнет до 90% кораллов, даже если удастся замедлить глобальное потепление. К 2048 году в регионе не останется рыбных ресурсов, если промышленный вылов продолжится в таком же темпе.
Прогнозы ООН неутешительные
Прогнозы ООН неутешительные
 
Эксперты ООН опубликовали доклад, согласно которому биоразнообразие в мире существенно сократится уже к 2050 году, сообщается на сайте IPBES, Межправительственной платформы по биоразнообразию.
 
В докладе освещаются угрозы экосистемам таких регионов, как Европа, Северная и Южная Америки, Африка, Центральная Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион. Главная проблема для биоразнообразия - изменение климата.
 
В Юго-Восточной Азии к 2050 году исчезнет до 90% кораллов, даже если удастся замедлить глобальное потепление. К 2048 году в регионе не останется рыбных ресурсов, если промышленный вылов продолжится в таком же темпе.
 
К 2100 году, по мнению экспертов, в Африке могут исчезнуть более половины видов птиц и животных. Высыхание африканских озер приведет также к исчезновению многих видов растений. Ситуация ухудшится в связи с ростом населения континента, которое к 2050 году увеличится с 1,25 миллиарда до 2,5 миллиардов человек.
 
Ученые отмечают, что со времени открытия Америки разнообразие видов в регионе сократилось на 31%. К 2050 году эта цифра достигнет 40%. Исчезновение многих биологических видов отразится на коренных народах. Более 60% языков и культур Америки грозит вымирание.
 
Напромним, что около 124 млн людей в 51 стране испытывали острый дефицит продовольствия в прошлом году.
 
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Теги: ООН, животные, Африка, защита животных
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Источник: korrespondent.net

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