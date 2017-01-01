В Германии задержан Карлес Пучдемон

Немецкая полиция задержала 55-летнего политика днем в воскресенье, 25 марта, вскоре после пересечения им на автомобиле границы из Дании.

Немецкая полиция задержала бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, когда он въехал в страну из Дании. Об этом сообщил его адвокат Жауме Алонсо-Куэвилльяс в Twitter в воскресенье, 25 марта.

По словам правозащитника, Пучдемон пересек датско-немецкую границу на пути из Финляндии в Бельгию. Сейчас он находится в полицейском участке.

Полиция немецкого города Киль подтвердила агентству dpa, что Пучдемон находится под стражей.

Напомним, 23 марта Верховный суд Испании выдал новый ордер на арест Пучдемона и шести других каталонских политиков. В Финляндии бывший глава правительства Каталонии присутствовал на встречах в парламенте страны и выступил в Хельсинкском университете.

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