В Германии задержан Карлес Пучдемон
Немецкая полиция задержала бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, когда он въехал в страну из Дании. Об этом сообщил его адвокат Жауме Алонсо-Куэвилльяс в Twitter в воскресенье, 25 марта.
По словам правозащитника, Пучдемон пересек датско-немецкую границу на пути из Финляндии в Бельгию. Сейчас он находится в полицейском участке.
Полиция немецкого города Киль подтвердила агентству dpa, что Пучдемон находится под стражей.
Напомним, 23 марта Верховный суд Испании выдал новый ордер на арест Пучдемона и шести других каталонских политиков. В Финляндии бывший глава правительства Каталонии присутствовал на встречах в парламенте страны и выступил в Хельсинкском университете.
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