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В Германии задержан Карлес Пучдемон

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Немецкая полиция задержала 55-летнего политика днем в воскресенье, 25 марта, вскоре после пересечения им на автомобиле границы из Дании.
Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон
Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон

Немецкая полиция задержала бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, когда он въехал в страну из Дании. Об этом сообщил его адвокат Жауме Алонсо-Куэвилльяс в Twitter в воскресенье, 25 марта.

По словам правозащитника, Пучдемон пересек датско-немецкую границу на пути из Финляндии в Бельгию. Сейчас он находится в полицейском участке.

Полиция немецкого города Киль подтвердила агентству dpa, что Пучдемон находится под стражей.

Напомним, 23 марта Верховный суд Испании выдал новый ордер на арест Пучдемона и шести других каталонских политиков. В Финляндии бывший глава правительства Каталонии присутствовал на встречах в парламенте страны и выступил в Хельсинкском университете.

 

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Теги: Германия, арест, Каталония, задержание, сепаратисты, референдум о независимости Каталонии, референдум в Каталонии, Карлес Пучдемон
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Источник: korrespondent.net

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