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Теракт во Франции: Трамп отметил героизм погибшего полицейского

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Президент США отметил необходимость вводить более жесткие меры для борьбы с террористами Исламского государства.
Арно Бельтрам предлагал себя в обмен на заложников
Арно Бельтрам предлагал себя в обмен на заложников
twitter.com/gerardcollomb

Президент США Дональд Трамп​ назвал героем лейтенанта французской полиции Арно Бельтрама, который погиб в ходе освобождения заложников в городе Треб. Об этом американский президент написал в Twitter.

“Франция чтит великого героя. Офицер погиб после того, как храбро сдался в обмен на заложников в ходе террористической атаки, связанной с Исламским государством​“, - написал Трамп.

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Он добавил, что нужно для борьбы и ИГ нужно вводить еще более жесткие меры, “особенно на границах“.

23 марта боевик ИГ захватил заложников в супермаркете города Треб во Франции, требуя освободить из заключения Салаха Абдеслама - главного подозреваемого в организации терактов в Париже 13 ноября 2015 года. Нападавшего застрелила полиция. Всего в ходе теракта погибли три человека и 15 ранены.

Кроме того, в ночь на 24 марта умер французский полицейский - 45-летний лейтенант Арно Бельтрам. Он добровольно сдался боевику в обмен на заложников. Террорист выстрелил в Бельтрама, после чего правоохранители начали штурм.

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Теги: Трамп, Франция, теракт, полицейский
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