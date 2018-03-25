Пожар в ТЦ Кемерово: Следком уточнил жертвы

4 человек погибли, 26 пострадали. Пожар до сих пор не могут потушить.

официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что в результате пожара в кемеровском ТЦ Зимняя вишня погибли 4 человека и 26 пострадали.

Об этом сообщает Интерфакс.

“Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города“, - сказала Петренко.

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Следком возбудил уголовные дела по факту пожара по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка. Пожар до сих пор не потушен. Восстановлению центр не подлежит.

Горящий ТЦ в Кемерово 0:00 / 00:10

Петренко отметила, что на месте пожара сотрудниками МЧС продолжается спасение людей.

Как сообщают РИА Новости, общая площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Огонь частично локализован на третьем и четвертом этажах, кровля еще горит.

По информации Telegram-канала Mash, пожар в торговом центре в начался с детской развлекательной комнаты. Причем, очаг возгорания находился в яме с поролоном. Работники ТЦ уверяют, что гореть там попросту нечему.

Руководство торгового центра настаивает, что произошедшее - поджог. Они отмечают, что у них неоднократно были проблемы с подростками, которые приходят в центр “посидеть как в подъезде“.

Напомним, 18 марта в отчете Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщалось, что с начала 2018 года в результате пожаров в Украине погибли более 600 человек и почти 350 пострадали.