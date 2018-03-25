Пожар в ТЦ Кемерово: Следком уточнил жертвы
официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что в результате пожара в кемеровском ТЦ Зимняя вишня погибли 4 человека и 26 пострадали.
Об этом сообщает Интерфакс.
“Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города“, - сказала Петренко.
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Следком возбудил уголовные дела по факту пожара по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка. Пожар до сих пор не потушен. Восстановлению центр не подлежит.
Петренко отметила, что на месте пожара сотрудниками МЧС продолжается спасение людей.
Как сообщают РИА Новости, общая площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Огонь частично локализован на третьем и четвертом этажах, кровля еще горит.
По информации Telegram-канала Mash, пожар в торговом центре в начался с детской развлекательной комнаты. Причем, очаг возгорания находился в яме с поролоном. Работники ТЦ уверяют, что гореть там попросту нечему.
Руководство торгового центра настаивает, что произошедшее - поджог. Они отмечают, что у них неоднократно были проблемы с подростками, которые приходят в центр “посидеть как в подъезде“.
Напомним, 18 марта в отчете Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщалось, что с начала 2018 года в результате пожаров в Украине погибли более 600 человек и почти 350 пострадали.