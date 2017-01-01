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В Беларуси задержали участников Дня воли

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Сначала "для выяснения личности" задерживали всех, кто имел при себе флаги и цветы, а затем начали задерживать всех находящихся на площади.
В Беларуси задержали участников Дня воли

Белорусские силовики задержали на площади Якуба Коласа в центре Минска более 30 человек, пришедших  для участия в шествии ко Дню воли. Как сообщает Радио Свобода, сначала силовики "для выяснения личности" задерживали всех, кто имел при себе бело-красно-белые флаги и цветы. Потом начали задерживать всех, кто находился на площади.

"Задерживают людей, которые имели мужество прийти в праздник на эту площадь. Они сейчас находятся в автозаках", – заявила сопредседатель движения Вместе Елена Толстая.

По данным правозащитников центра Весна, всего задержано 30-50 человек, в том числе десятеро наблюдателей Весны и четверо журналистов Белсата. Активистов отвезли в автозаках в Советский РУВД Минска.

Есть информация о задержании лидера Белорусского национального конгресса Николая Статкевича. Телефоны Статкевича и его жены Марины Адамович не отвечают. По некоторым данным, оппозиционный политик находится в Ленинском РУВД Минска.

Напомним, белорусские правоохранительные органы в 21 марта задержали инициаторов шествия в Минске к столетию провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.

 

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Теги: Оппозиция, Беларусь, Минск, задержание
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Источник: korrespondent.net

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