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Турция испытала собственные баллистические ракеты

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Тестовые запуски провели с военного полигона в Синопе. Ракеты впервые представили в 2017 году в Стамбуле на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности.
Ракеты впервые представили в 2017 году в Стамбуле на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности
Ракеты впервые представили в 2017 году в Стамбуле на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности
aa.com.tr

В Турции успешно испытали первые баллистические ракеты отечественной разработки Gokdogan и Bozdogan, сообщило сегодня агентство Anadolu.

Их разработали инженеры турецких оборонных структур Tubitak и Sage. Ракеты впервые представили в 2017 году в Стамбуле на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности.

Тестовые запуски провели с военного полигона в Синопе. Планируется, что в последнем квартале 2018 года ракеты запустят с наземной установки и с самолета.

Gokdogan – ракета малого и среднего радиуса действия, а Bozdogan способна поражать цели на больших расстояниях. Разработку ракет планируют завершить в 2020 году, после этого начнется серийное производство.

Ранее Индия испытала крылатую ракету с головкой самонаведения.

 

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Теги: Турция, ракета, ракеты, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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