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В США отказались устанавливать памятник советским летчикам

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Установку памятника в Элизабет-Сити поддержали в 2017 году, а уже в 2018-м против выступили пять членов городского совета при трех поддержавших.
Памятник представляет собой изображение трех летчиков и гидросамолета
Памятник представляет собой изображение трех летчиков и гидросамолета
mil.ru

Власти американского Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) отказались от ранее принятого решения установить памятник погибшим во время Второй мировой войны советским летчикам. Об этом сообщает Associated Press.

Скульптуру массой 25 тонн, которая представляет собой стилизованное изображение гидросамолета и трех пилотов, планировали установить за счет российской стороны, американцы должны были обеспечить благоустройство территории.

Установку памятника в Элизабет-Сити поддержали в 2017 году, а уже в 2018 году против выступили пять членов городского совета при трех поддержавших.

"Времена сейчас изменились", – прокомментировала член горсовета Анита Хаммер.

В Минобороны РФ сообщали, что памятник посвящен 11-ти советским летчикам, погибшим при перегоне самолетов-амфибий из США в СССР в годы Второй мировой войны. Авиатехника принималась в Элизабет-Сити.

Ранее в центре Вены осквернили советский памятник.

 

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Теги: Россия, памятники и монументы, США, Советские памятники, авиация, Вторая мировая война
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Источник: korrespondent.net

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