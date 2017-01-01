Выросло число жертв пожара в ТЦ Кемерово

В левом крыле здания спасатели пока не могут локализировать пожар, а в правой части возгорание локализовали. При пожаре погибли пять человек, еще 35 считаются пропавшими без вести.

В результате пожара в торговом центре Зимняя вишня в российском Кемерово пропали без вести 35 человек. Об этом журналистам сказал замначальника главного управления МЧС РФ по региону Евгений Дедюхин в воскресенье, 25 марта.

По словам Дедюхина, в левом крыле здания спасатели пока не могут локализировать пожар, а в правой части возгорание локализовали.

У здания торгового центра собрались несколько десятков родственников пострадавших и пропавших без вести, отметило агентство.

Следственный комитет РФ сообщил, что в результате пожара погибло пять человек (три женщины, мужчина и ребенок). "За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о четверых погибших при пожаре в ТЦ Кемерово.

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