Скульптура состоит из бронзовых ленточек с текстом Я тебя не забуду, которые образуют глобус. Такие ленточки раздавали родственникам жертв катастрофы.

В голландском Эйндховене открыли мемориал Связь жертвам крушения самолета Boeing 777 Малайзийских авиалиний, который следовал рейсом MH17 и был сбит в июле 2014 года над Донбассом. Об этом сообщило посольство Украины в Нидерландах в своем Twitter в воскресенье, 25 марта.

"Трагедия MH17 объединила нас! Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь виновных к ответственности!" – говорится в сообщении.

Местное издание Omroep Brabant пишет, что мемориал открыли возле авиабазы в Эйндховене.

Скульптура состоит из бронзовых ленточек с текстом Я тебя не забуду, которые образуют глобус. Издание отмечает, что такие ленточки раздавали родственникам жертв катастрофы. В постаменте памятника - 298 камней, символизирующих жертв катастрофы.

Cмотрите фотогалерею: В Нидерландах открыли мемориал жертвам MH17

Ранее правительство Нидерландов направило в парламент законопроект, который позволяет судебное преследование на территории страны любых подозреваемых по делу крушения рейса MH17 Малазийских авиалиний.

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