Пучдемон может попросить убежища в Германии

Отправит ли немецкий суд экс-лидера Каталонии под экстрадиционный арест, может стать известно уже 26 марта. В Барселоне проходит многотысячный митинг в поддержку Пучдемона.

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, вероятно, планирует просить убежища в Германии. Об этом сообщает газета Kieler Nachrichten (KN) в воскресенье, 25 марта, со ссылкой на судебные круги.

Если Пучдемон подаст прошение о получении статуса беженца, его, как и другие такие заявления, будет рассматривать Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF), сообщил изданию представитель МВД земли Шлезвиг-Гольштейн, где был задержан Пучдемон.

Вместе с тем собеседник KN отметил, что уголовное преследование - в частности, по европейскому ордеру на арест, как в случае с экс-лидером Каталонии, - имеет приоритет над ходатайством о предоставлении убежища. Впрочем, окончательное решение принимают генеральная прокуратура и BAMF.

Пучдемон был задержан немецкой полицией на автобане в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн после пересечения границы с Данией. О том, что политик поедет через Германию в Бельгию, немецких правоохранителей, по информации KN, проинформировали коллеги из Финляндии, где Пучдемон находился в последние дни.

В настоящее время генпрокуратура Шлезвиг-Гольштейна проверяет, как долго Пучдемон будет оставаться под стражей. По словам замгенпрокурора земли Ральфа Деппера, есть "некоторая вероятность", что 26 марта станет известно, отправит ли Высший земельный суд Пучдемона под экстрадиционный арест. Суд должен будет решить, правомерна ли выдача каталонского политика испанским властям.

Между тем на улицы каталонской столицы Барселоны вышли тысячи человек, протестуя против задержания Пучдемона в Германии. В ходе акции произошли столкновения ее участников с полицией.

Источник: Русская служба DW

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