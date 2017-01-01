При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 37 человек
Пропавшими без вести при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово (Российская Федерация) числятся 69 человек, среди которых 40 детей.
В результате пожара в торговом центре Зимняя вишня в российском Кемерово погибли 37 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб на месте ЧП.
"По уточненным данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня погибли 37 человек", – сказал собеседник агентства.
Пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей.
Напомним, пожар в ТЦ в Кемерово начался на четвертом, последнем этаже торгового центра днем 25 марта. Площадь возгорания достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Из здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.
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Пожар начался в батутной комнате. По предварительным данным, кто-то из детей поджег поролон принесенной зажигалкой.
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