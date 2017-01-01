При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 37 человек

Пропавшими без вести при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово (Российская Федерация) числятся 69 человек, среди которых 40 детей.

Пожар в ТЦ в Кемерово

В результате пожара в торговом центре Зимняя вишня в российском Кемерово погибли 37 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб на месте ЧП.

"По уточненным данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня погибли 37 человек", – сказал собеседник агентства.

Пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей.

Пожар начался в батутной комнате. По предварительным данным, кто-то из детей поджег поролон принесенной зажигалкой.

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