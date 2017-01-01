Папа Римский призвал молодежь отстаивать свои убеждения

Папа Римский Франциск призвал молодежь противостоять попыткам лишить ее голоса, сделать молодых людей молчаливыми и невидимыми в обществе.

Папа Римский Франциск призвал молодых людей не молчать и отстаивать то, во что они верят. Об этом понтифик сказал на богослужении в Ватикане по случаю Вербного воскресенья, которое совпало со Всемирным днем католической молодежи.

"Искушение заставить молодых молчать всегда было. Есть много способов, чтобы сделать молодых молчаливыми и невидимыми. Много способов, чтобы подвергнуть их анестезии и усыпить их, чтобы они не шумели, чтобы не задавали вопросов, сделать их мечты плоскими, скучными, мелочными", – сказал папа Франциск.





Папа Римский во время полета обвенчал двух бортпроводников "Если другие молчат, если мы, люди постарше, и часто недобросовестные, молчим, если мир молчит и теряет радость, я спрашиваю вас: вы будете кричать?", – отметил глава Ватикана.

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