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Папа Римский призвал молодежь отстаивать свои убеждения

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Папа Римский Франциск призвал молодежь противостоять попыткам лишить ее голоса, сделать молодых людей молчаливыми и невидимыми в обществе.
Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
radiovaticana.va
 
Папа Римский Франциск призвал молодых людей не молчать и отстаивать то, во что они верят. Об этом понтифик сказал на богослужении в Ватикане по случаю Вербного воскресенья, которое совпало со Всемирным днем католической молодежи.
 
"Искушение заставить молодых молчать всегда было. Есть много способов, чтобы сделать молодых молчаливыми и невидимыми. Много способов, чтобы подвергнуть их анестезии и усыпить их, чтобы они не шумели, чтобы не задавали вопросов, сделать их мечты плоскими, скучными, мелочными", – сказал папа Франциск.
 
"Если другие молчат, если мы, люди постарше, и часто недобросовестные, молчим, если мир молчит и теряет радость, я спрашиваю вас: вы будете кричать?", – отметил глава Ватикана.

Папа Римский во время полета обвенчал двух бортпроводников
 
Напомним, ранее папа Римский Франциск осудил использование фейковых новостей и призвал бороться против "зла лживой информации".

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Теги: молодежь, Папа Римский, Папа Римский Франциск I, папа Франциск
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Источник: korrespondent.net

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