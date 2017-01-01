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Трамп выступил за усиление антитеррористических мер

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Американский лидер призвал усилить антитеррористические меры, особенно на границах. Такое заявление Трамп сделал после захвата заложников во Франции.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп


Президент США Дональд Трамп выступил за усиление антитеррористических мер после захвата заложников во французском городе Треб.

"Франция чтит великого героя. Офицер погиб после того, как храбро поменялся местами с заложником в террористической атаке, связанной с ИГИЛ. Так много смелости по всему миру, которая постоянно борется с радикальным исламским терроризмом. Необходимы еще более сильные меры, особенно на границах", – написал Трамп в Twitter.

Напомним, 23 марта произошла серия нападений в департаменте Од на юге Франции. Выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим ранил водителя автомобиля и убил его пассажира. Затем он отобрал машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

После этого Лакдим приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма он был ликвидирован.

Задержана сожительница застреленного террориста из Треба

Общее число жертв нападения составило три человека, 16 человек ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ответственность за серию нападений взяло на себя взяло ИГ.

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Теги: теракт, Терроризм, Франция, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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