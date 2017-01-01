Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии
Эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 располагался в 214 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки в провинции Малуку.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии вечером 25 марта, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения располагался в 214 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки, провинция Малуку. Очаг залегал на глубине 171 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
В Мексике произошло около 200 афтершоков после землетрясения
Напомним, ранее в результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее погибли более 100 человек и несколько тысяч пострадали.
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