Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 располагался в 214 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки в провинции Малуку.



Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии вечером 25 марта, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 214 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки, провинция Малуку. Очаг залегал на глубине 171 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.



В Мексике произошло около 200 афтершоков после землетрясения

Напомним, ранее в результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее погибли более 100 человек и несколько тысяч пострадали.

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