В столкновениях в Барселоне пострадали более 50 человек

В Барселоне проходят массовые акции протеста против задержания бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии в воскресенье, 25 марта.

Акция протеста в Барселоне

Корреспондент