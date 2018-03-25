В столкновениях в Барселоне пострадали более 50 человек
В Барселоне проходят массовые акции протеста против задержания бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии в воскресенье, 25 марта.
По данным медиков, пострадавшие получили несерьезные травмы.
Каталонская полиция также сообщает о трех пострадавших сотрудниках.
Арест каталонских политиков: в Барселоне начинаются акции протеста
Арест каталонских политиков: в Барселоне начинаются акции протеста
Напомним, в Барселоне вспыхнули беспорядки после задержания бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии 25 марта. Ордер на его арест выдал Верховный суд Испании.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент