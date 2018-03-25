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В столкновениях в Барселоне пострадали более 50 человек

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В Барселоне проходят массовые акции протеста против задержания бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии в воскресенье, 25 марта.
Акция протеста в Барселоне
Акция протеста в Барселоне
 
В результате столкновений в ходе акции протеста в Барселоне пострадали более 50 человек, сообщает La Vanguardia.
 
По данным медиков, пострадавшие получили несерьезные травмы. 
 
Каталонская полиция также сообщает о трех пострадавших сотрудниках.

Арест каталонских политиков: в Барселоне начинаются акции протеста
 
Напомним, в Барселоне вспыхнули беспорядки после задержания бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии 25 марта. Ордер на его арест выдал Верховный суд Испании.

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Теги: Испания, Барселона, протесты, столкновения
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Источник: korrespondent.net

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