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Байден пожалел о своих словах про драку с Трампом

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Ранее бывший вице-президент США Джо Байден признался, что поколотил бы американского лидера Дональда Трампа, будь они в старшей школе.
Бывший вице-президент США Джо Байден
Бывший вице-президент США Джо Байден
Getty Images
 
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что жалеет о своем выпаде в адрес президента Дональда Трампа, сообщает The Hill.
 
"Мне не стоило говорить этого. Мне не стоило снова заводить речь об этом, потому что я не хочу оказаться в центре внимания вместе с этим парнем", – сказал Байден.

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Напомним, ранее Байден признался, что поколотил бы Трампа, будь они в старшей школе. После этого президент в Twitter назвал бывшего вице-президента сумасшедшим и добавил, что сам бы побил Байдена.

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Теги: США, Байден, Трамп, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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