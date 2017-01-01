Байден пожалел о своих словах про драку с Трампом
Ранее бывший вице-президент США Джо Байден признался, что поколотил бы американского лидера Дональда Трампа, будь они в старшей школе.
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что жалеет о своем выпаде в адрес президента Дональда Трампа, сообщает The Hill.
"Мне не стоило говорить этого. Мне не стоило снова заводить речь об этом, потому что я не хочу оказаться в центре внимания вместе с этим парнем", – сказал Байден.
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Напомним, ранее Байден признался, что поколотил бы Трампа, будь они в старшей школе. После этого президент в Twitter назвал бывшего вице-президента сумасшедшим и добавил, что сам бы побил Байдена.
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