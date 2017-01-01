Саудовская Аравия перехватила семь запущенных из Йемена ракет

Три ракеты были выпущены по столице – Эр-Рияду. Все семь ракеты были перехвачены и уничтожены. Обломки частично попали по жилым районам.



Средства ПРО Саудовской Аравии перехватили семь баллистических ракет, выпущенных со стороны Йемена, сообщает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что три ракеты были выпущены по столице страны городу Эр-Рияд.

Все семь ракеты были перехвачены и уничтожены. По предварительным данным, обломки частично попали по жилым районам.

По данным телеканала, погиб гражданин Египта, еще два человека получили ранения.

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