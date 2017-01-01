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Многие юристы хотят представлять меня в деле о РФ – Трамп

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По словам американского президента, ни один юрист никогда не откажется от славы и богатства, хотя некоторых одолевают противоречия.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие юристы хотят представлять его интересы в деле о предполагаемом сговоре его команды с российскими властями.

"Не верьте лживым сообщениям о том, что трудно найти юриста, который бы взялся за такое дело. Ни один юрист никогда не откажется от славы и богатства, хотя некоторых одолевают противоречия", – написал американский лидер в Twitter.

По словам Трампа, проблема в том, что новому юристу понадобятся месяцы, чтобы "набрать скорость".
 

Ранее СМИ сообщили, что ведущий адвокат Трампа по расследованию российского вмешательства Джон Дауд подал в отставку. Кроме того, стало известно, что к команде адвокатов Трампа не стали присоединяться двое юристов.

СМИ: Трамп намерен дать показания по "российскому делу"

Напомним, США подозревают Россию в оказании влияния на результат президентских выборов 2016 года. В середине февраля 2018 года американские власти выдвинули официальные обвинения 13 гражданам России и трем российским компаниям, сочтя доказанным их вмешательство в политическую систему США.

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Теги: Россия-США, США, адвокат, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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