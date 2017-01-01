Многие юристы хотят представлять меня в деле о РФ – Трамп

По словам американского президента, ни один юрист никогда не откажется от славы и богатства, хотя некоторых одолевают противоречия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие юристы хотят представлять его интересы в деле о предполагаемом сговоре его команды с российскими властями.

"Не верьте лживым сообщениям о том, что трудно найти юриста, который бы взялся за такое дело. Ни один юрист никогда не откажется от славы и богатства, хотя некоторых одолевают противоречия", – написал американский лидер в Twitter.

По словам Трампа, проблема в том, что новому юристу понадобятся месяцы, чтобы "набрать скорость".



Many lawyers and top law firms want to represent me in the Russia case...don’t believe the Fake News narrative that it is hard to find a lawyer who wants to take this on. Fame & fortune will NEVER be turned down by a lawyer, though some are conflicted. Problem is that a new...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 марта 2018 г.

Ранее СМИ сообщили, что ведущий адвокат Трампа по расследованию российского вмешательства Джон Дауд подал в отставку. Кроме того, стало известно, что к команде адвокатов Трампа не стали присоединяться двое юристов.



СМИ: Трамп намерен дать показания по "российскому делу"

Напомним, США подозревают Россию в оказании влияния на результат президентских выборов 2016 года. В середине февраля 2018 года американские власти выдвинули официальные обвинения 13 гражданам России и трем российским компаниям, сочтя доказанным их вмешательство в политическую систему США.

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