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Пожар в Кемерово: среди погибших – девять детей

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В результате пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно, среди них девять детей.
Пожар в ТЦ в Кемерово
Пожар в ТЦ в Кемерово

Среди погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в российском Кемерово, по предварительным данным, девять детей. Об этом сообщил телеканал Россия 24 со ссылкой на замначальника кузбасского главка МЧС Бориса Дедюхина.

"Погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно, среди них девять детей", – сказал он.

Напомним, пожар в ТЦ в Кемерово начался на четвертом, последнем этаже торгового центра днем 25 марта. Площадь возгорания достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Из здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. 

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Пожар начался в батутной комнате. По предварительным данным, кто-то из детей поджег поролон принесенной зажигалкой.

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Теги: Россия, дети, пожар, жертвы, торговый центр
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Источник: korrespondent.net

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