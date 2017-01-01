Столкновения в Каталонии: почти 100 пострадавших

Медики оказали в общей сложности помощь 98 раз. Большинство пострадавших в результате столкновений с полицией получили травмы легкой степени тяжести.

Столкновения с полицией во время протестов в Каталонии

В результате столкновений с полицией во время акций протеста в Каталонии 98 человек получили ранения.

"Служба медпомощи оказала в общей сложности помощь 98 раз, в основном – ушибы. 90 человек пострадали в Барселоне, все второстепенного характера (из них 22 – сотрудники правоохранительных органов), 7 – в Льейде и 1 в – Таррагоне", – говорится в сообщении каталонской медицинской службы в Twitter.

Полиция сообщает о троих задержанных.



Пучдемон может попросить убежища в Германии

Напомним, в Барселоне вспыхнули беспорядки после задержания бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии 25 марта. Ордер на его арест выдал Верховный суд Испании.

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