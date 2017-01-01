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Порноактриса заявила об угрозах после связи с Трампом

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По словам Сторми Дэниэлс, в 2006 году у нее и Трампа был секс по обоюдному согласию. В 2011 году, спустя пять лет, ей начали поступать угрозы.
Порноактриса Сторми Дэниэлс
Порноактриса Сторми Дэниэлс
ABC
 
Порноактриса Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, в интервью телеканалу CBS рассказала об угрозах после интимной связи с президентом США Дональдом Трампом в 2006 году. 
 
По ее словам, 12 лет назад у нее и Трампа был секс по обоюдному согласию. После этого физической близости между ними больше не было, однако в 2011 году, спустя пять лет, ей начали поступать угрозы.
 
Порноактриса заявила, что тогда к ней подошел мужчина и посоветовал оставить "Трампа в покое", после чего обратился к ее маленькой дочери и сказал, что "было бы очень жаль, если бы с твоей мамой что-нибудь случилось".
 
В 2016 году, в разгар избирательной кампании будущего президента, Дэниэлс получила 130 тысяч долларов за молчание о связи с Трампом.

Трамп выиграл суд у порноактрисы
 
Адвокат президента Майкл Коэн подтвердил, что платил актрисе эти деньги, однако отрицает тот факт, что Трамп вступал в интимные отношения с Дэниэлс.
 

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Теги: США, угрозы, Трамп, порноактриса
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Источник: korrespondent.net

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