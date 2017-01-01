Порноактриса заявила об угрозах после связи с Трампом

По словам Сторми Дэниэлс, в 2006 году у нее и Трампа был секс по обоюдному согласию. В 2011 году, спустя пять лет, ей начали поступать угрозы.

Порноактриса Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, в интервью телеканалу CBS рассказала об угрозах после интимной связи с президентом США Дональдом Трампом в 2006 году.

По ее словам, 12 лет назад у нее и Трампа был секс по обоюдному согласию. После этого физической близости между ними больше не было, однако в 2011 году, спустя пять лет, ей начали поступать угрозы.

Порноактриса заявила, что тогда к ней подошел мужчина и посоветовал оставить "Трампа в покое", после чего обратился к ее маленькой дочери и сказал, что "было бы очень жаль, если бы с твоей мамой что-нибудь случилось".

Адвокат президента Майкл Коэн подтвердил, что платил актрисе эти деньги, однако отрицает тот факт, что Трамп вступал в интимные отношения с Дэниэлс.

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