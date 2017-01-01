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Две лыжницы погибли под лавиной во французских Альпах

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Погибли две француженки 57 и 58 лет, а сопровождавшему их мужчине удалось спастись. Во время схода лавины лыжники находились на высоте около трех тысяч метров.
Инцидент произошел в коммуне Модан
Инцидент произошел в коммуне Модан
nova.bg

Во Франции в результате схода лавины в коммуне Модан погибли две лыжницы. Об этом сообщает радиостанция France Bleu в понедельник, 26 марта.

Отмечается, что лавина сошла в воскресенье в 16:45 по местному времени (17:45 по Киеву). Погибли две француженки 57 и 58 лет, а сопровождавшему их мужчине удалось спастись.

Во время схода лавины лыжники находились на высоте около трех тысяч метров.

Ранее в швейцарских Альпах в результате схода лавин погибли трое лыжников, еще четверо получили травмы.

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Теги: Франция, женщины, лавина, Альпы, погибли
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Источник: korrespondent.net

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