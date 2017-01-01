Две лыжницы погибли под лавиной во французских Альпах

Погибли две француженки 57 и 58 лет, а сопровождавшему их мужчине удалось спастись. Во время схода лавины лыжники находились на высоте около трех тысяч метров.

Во Франции в результате схода лавины в коммуне Модан погибли две лыжницы. Об этом сообщает радиостанция France Bleu в понедельник, 26 марта.

Отмечается, что лавина сошла в воскресенье в 16:45 по местному времени (17:45 по Киеву). Погибли две француженки 57 и 58 лет, а сопровождавшему их мужчине удалось спастись.

Во время схода лавины лыжники находились на высоте около трех тысяч метров.

Ранее в швейцарских Альпах в результате схода лавин погибли трое лыжников, еще четверо получили травмы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet