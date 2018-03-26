Пожар в Кемерово: количество жертв достигло 53

Наиболее сложный участок для работы спасателей – обрушившиеся помещения кинозалов, которые располагались на четвертом этаже торгового центра.

В результате пожара в торговом центре Зимняя вишня в российском городе Кемерово погибли 53 человека.

Об этом сказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, сообщает РИА Новости.

По ее словам, в ходе поисково-спасательных работ в торговом центре дополнительно обнаружены тела 14 погибших. “Таким образом, на данный момент подтверждена гибель 53 человек“, - сказала она.

В свою очередь заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов рассказал, что спасатели уже полностью обследовади здание ТЦ, сообщает Интерфакс.

В настоящее время работы продолжаются. Есть очаги возгораний небольшие, их сейчас ликвидируют.

Отмечается, что наиболее сложный участок для работы спасателей - обрушившиеся помещения кинозалов, которые располагались на четвертом этаже ТЦ, но “ушли“ при обрушении на уровень третьего этажа.

В больницах Кемерова остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.

В пожаре погибла 11-летняя родственница губернатора области Амана Тулеева, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Стоит отметить, что

Напомним, 25 марта вспыхнул пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. Изначально сообщалось о 37 жертвах. Также стало известно, что среди погибших девять детей.