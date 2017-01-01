Во Франции арестовали политика, радовавшегося гибели героя-полицейского

Политика могут обвинить в публичном оправдании терроризма.

Раненный подполковник Бельтрам обвенчался в реанимации за несколько часов до смерти interieur.gouv.fr

Французский политик Стефан Пуссье арестован за размещение в мессенджере Twitter сообщений, в которых выражал свою радость по поводу смерти полицейского Арно Бельтрама в ходе операции по нейтрализации террористов, захвативших заложников в городе Треб.

Об этом сообщает агентство BBC.

В своих сообщениях в Twitter Стефан Пуссье радовался смерти подполковника жандармерии, который обменял себя на заложницу, и отметил, что это “прекрасно“.

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Он добавил, что теперь у президента Франции Эмманюэля Макрона будет на одного избирателя меньше. Пуссье в своих сообщениях объяснял, что считает французскую полицию виновной в смерти своего друга, экоактивиста Реми Фреса, который погиб во время столкновений с полицейскими в 2014 году от гранаты.

Стоит отметить, что Пуссье был кандидатом в депутаты от леворадикальной партии Строптивая Франция на парламентских выборах 2017 года. Сейчас после скандального твитта партия назвала его сообщение “позорными и неприличными“ и исключила из своих рядов.

По информации французских СМИ, политика могут обвинить в публичном оправдании терроризма, за что ему грозит семь лет тюрьмы и штраф в 100 000 евро.

Напомним, 23 марта 2018 года боевик ИГ захватил заложников в супермаркете города Треб во Франции, требуя освободить из заключения Салаха Абдеслама - главного подозреваемого в организации терактов в Париже 13 ноября 2015 года. Нападавшего застрелила полиция.

Всего в ходе теракта погибли три человека и 15 ранены. Кроме того, в ночь на 24 марта умер французский полицейский - 45-летний лейтенант Арно Бельтрам. Он добровольно сдался боевику в обмен на заложников. Террорист выстрелил в Бельтрама, после чего правоохранители начали штурм.