В Египте застрелили шестерых организаторов теракта в Александрии

За два дня до президентских выборов в Александрии взорвался заминированный автомобиль возле гостиницы Tolip. Погибли два человека, еще четверо пострадали.

На месте теракта в Александрии Aljazeera

Египетские власти заявили, что убили шестерых организаторов взрыва автомобиля в Александрии, прогремевшего накануне президентских выборов. Об этом сообщает Aljazeera.

"Министерство внутренних дел нанесло мощный удар по логову группировки Братья-мусульмане, что привело к смерти шести человек", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 марта, за два дня до президентских выборов в Египте, в Александрии взорвался заминированный автомобиль возле гостиницы Tolip. Погибли два человека – полицейский и водитель такси. Еще четыре человека получили ранения.

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