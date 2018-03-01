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В Египте застрелили шестерых организаторов теракта в Александрии

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За два дня до президентских выборов в Александрии взорвался заминированный автомобиль возле гостиницы Tolip. Погибли два человека, еще четверо пострадали.
На месте теракта в Александрии
На месте теракта в Александрии
Aljazeera

Египетские власти заявили, что убили шестерых организаторов взрыва автомобиля в Александрии, прогремевшего накануне президентских выборов. Об этом сообщает Aljazeera.

"Министерство внутренних дел нанесло мощный удар по логову группировки Братья-мусульмане, что привело к смерти шести человек", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 марта, за два дня до президентских выборов в Египте, в Александрии взорвался заминированный автомобиль возле гостиницы Tolip. Погибли два человека – полицейский и водитель такси. Еще четыре человека получили ранения.

 

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Теги: теракт, Египет, террористы, взрыв, жертвы, Александрия
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Источник: korrespondent.net

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