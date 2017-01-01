Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Восточную Гуту покинули более 110 тысяч мирных жителей

Комментариев: 0
Мирные жители возвращаются в населенные пункты Восточной Гуты Сакба и Кафер-Батна. Им оказывают гуманитарную и медицинскую помощь.
Мирные жители массово покидают "освобожденную" Восточную Гуту
Мирные жители массово покидают "освобожденную" Восточную Гуту

В минувшее воскресенье из Восточной Гуты через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин вышли 1092 мирных жителя. Их общее число превысило 110 тысяч человек.

Об этом сообщает в понедельник, 26 марта, Интерфакс со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон.

"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 113 715 человек", – говорится в сообщении.

Российские военные утверждают, что мирные жители возвращаются в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты Сакба и Кафер-Батна. Им оказывают гуманитарную и медицинскую помощь.

Ранее сообщалось,что войска Башара Асада при поддержке российской армии взяли под контроль почти две трети территории Восточной Гуты.

Напомним, до активной фазы бомбежек в Восточной Гуте проживали около 400 тысяч человек. Этот пригород Дамаска находился под контролем сирийской оппозиции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Сирия, Гуманитарная помощь, Конфликт в Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь