Восточную Гуту покинули более 110 тысяч мирных жителей

Мирные жители возвращаются в населенные пункты Восточной Гуты Сакба и Кафер-Батна. Им оказывают гуманитарную и медицинскую помощь.

В минувшее воскресенье из Восточной Гуты через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин вышли 1092 мирных жителя. Их общее число превысило 110 тысяч человек.

Об этом сообщает в понедельник, 26 марта, Интерфакс со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон.

"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 113 715 человек", – говорится в сообщении.

Российские военные утверждают, что мирные жители возвращаются в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты Сакба и Кафер-Батна. Им оказывают гуманитарную и медицинскую помощь.

Ранее сообщалось,что войска Башара Асада при поддержке российской армии взяли под контроль почти две трети территории Восточной Гуты.

Напомним, до активной фазы бомбежек в Восточной Гуте проживали около 400 тысяч человек. Этот пригород Дамаска находился под контролем сирийской оппозиции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet